Mongrando: Si ribalta con l'auto in via Martiri, accertamenti sul conducente - Foto d'archivio

Ha fatto tutto da solo l'uomo del '77 di Salussola, che a mezzanotte si è ribaltato con l'auto in via Martiri ed è stato soccorso da Vigili del Fuoco, Carabinieri e 118. Dai primi accertamenti sul posto le condizioni del 47enne non sono apparse gravi ed è stato condotto in Ospedale per gli accertamenti del caso.