Cantieri di lavoro Over 58, 2 posti anche a Brusnengo

Anche il Comune di Brusnengo ha aperto un bando per cantiere di lavoro rivolto a 2 disoccupati Over 58, che non hanno i requisiti per pensione o quiescenza, hanno risieduto in Piemonte nei ultimi dodici mesi, non percepiscono ammortizzatori sociali, e non sono inseriti in altre misure di politica attiva finanziate dalla Regione Piemonte.