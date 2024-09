Da Baj a Ziveri: un alfabeto di amicizia. Fino al 7 gennaio la mostra della collezione Sanguinetti

Fino al 7 gennaio 2025 sarà possibile visitare la mostra “da Baj a Ziveri gli artisti della Collezione Sanguinetti”. In via dei Seminari 3, i curatori Clara Allasia, Daniela Magneti e Federico Sanguinetti hanno riunito, nelle sale del Palazzone di Biella, il nuovo spazio espositivo di Banca Patrimoni Sella & C., una collezione personale frutto dei rapporti di amicizia tra Sanguinetti e diversi artisti.