Cavaglià: Furgone in fiamme, accertamenti in corso per verificare la causa dell'incendio - foto di repertorio

Ieri i Carabinieri sono intervenuti, dopo la segnalazione di un'incendio di un furgone a Cavaglià in via Bertone in prossimità di una ditta, per risalire al proprietario del mezzo che è stato rintracciato e contattato. I militari sono in attesa di capire se il fatto è doloso. Accertamenti in corso per le verifiche del caso.