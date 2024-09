Premio +bellezza in Valle: Alla Pasticceria De Mori il Premio Speciale SELLALAB 2024

Il Premio +bellezza in Valle annuncia il vincitore del premio speciale SELLALAB 2024. Questo riconoscimento è dedicato a chi ha saputo coniugare in modo esemplare la bellezza del territorio con l'attività economica ed imprenditoriale e quest'anno è stato conferito alla Pasticceria De Mori di Biella. Il progetto vincitore consiste nella ristrutturazione di un ex colorificio in disuso da oltre 20 anni. L'obiettivo principale è stato quello di valorizzare un edificio del centro storico della città, realizzando un locale luminoso e moderno, valorizzando altresì alcune particolarità della struttura originaria. Un luogo in cui la tradizione viene abbinata all'innovazione, dove bontà e bellezza viaggiano a braccetto!

SELLALAB ha voluto sottolineare l'importanza di questo intervento premiando la Pasticceria De Mori con la seguente motivazione: "Per aver saputo coniugare il miglioramento estetico e la crescita economica del territorio, valorizzando l'eccellenza locale attraverso lo sviluppo di un modello di business sostenibile e innovativo." Il riconoscimento alla Pasticceria De Mori è un esempio di come un progetto imprenditoriale possa integrarsi armoniosamente nel contesto locale, contribuendo alla bellezza del territorio e alla prosperità economica. Dimostra che è possibile creare valore rispettando e valorizzando il patrimonio storico e culturale del territorio senza rinunciare all'innovazione e alla funzionalità commerciale.

La premiazione ufficiale avverrà Sabato 5 ottobre a Palazzo Gromo Losa (Piazzo - Biella), durante la cerimonia conclusiva della quinta edizione del Premio +bellezza in Valle nella quale verranno premiati anche i vincitori della Sezione Edilizia, Sezione Ambiente e del Premio Reda per la bellezza di cui nei prossimi giorni si conoscerà il vincitore. L’evento è promosso dal Rotary Club di Valle Mosso in collaborazione con Fondazione BIellezza e, come ogni anno, gode del supporto dei partners Successori Reda, Banca Sella, Sellmat, Yukon, Orange Pix e Scarlatta. Il Premio gode del patrocinio del FAI, Fondo Ambiente Italiano.