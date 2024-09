La foto è stata scattata alla campana del vetro nel parcheggio accanto a San Biagio e ITIS, costantemente coperta di rifiuti così come succede in altri punti della città.

Qualcuno forse pensa che abbandonare a lato della campana non sia tanto grave ma i cittadini coscienziosi chiedono all'amministrazione di installare delle telecamere per vedere chi sono i soliti furbi e per dare sanzioni esemplari "La situazione è indecente" commentano i residenti - chiediamo che si faccia qualcosa".