“Non ci posso credere”, anche a Biella si asfalta di notte

Mentre su Biella calavano le prime ombre della sera e la musica, tante volte udita solo in televisione della Champions risuonava dagli altoparlanti dello stadio Lamarmora Pozzo, ombre furtive si aggiravano sul Ponte della Tangenziale.

I malpensanti avranno subito ipotizzato la calata di qualche banda di stranieri dedita al furto, pronti a telefonare a Polizia e Carabinieri per denunciare l’ennesimo atto criminale, ma l’odore acre del bitume ha fugato ogni dubbio: si tratta di lavoro, o meglio di lavori, di asfaltatura. E così Biella è entrata di diritto nel novero delle città indefesse che lavorano h24, in fin dei conti abbiamo vinto la classifica di quelli che non staccano mai, dovremo pur meritarci quella medaglia da appendere al collo.

Lavori effettuati di notte per non disturbare il traffico mattutino, scolastico o lavorativo che sia. E così tra i francesi che si incazzano, questa volta non c’entra Conte, inteso come Paolo, e Bartali bensì le signore del Paris San Germain e i giornali che svolazzano le strade e i ponti biellesi assumono una connotazione dignitosa, ma quel che è certo nessuna lamentela.

Biellesi distratti, sonnecchiosi o maturi?? Ai posteri l’ardua sentenza.