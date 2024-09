Sono terminati i lavori al campo sportivo di via Moriondo, a Cavaglià. L'intervento consisteva nell'adeguamento alle norme di sicurezza e l'accessibilità dell'impianto sportivo.

L'opera è stata finanziata, come spiega il Comune, dalla Regione Piemonte grazie alla legge per l'impiantistica sportiva del 2021 e 2022 in base al coordinamento delle politiche e fondi europei legati al turismo e allo sport.