Valdigne Triathlon in grande evidenza, argento e oro per Schiapparelli: spiccano anche Rossetti e Antoniotti FOTO

Il lungo weekend sportivo del team verde-turchese-oro è iniziato sabato 14 settembre a Porto Sant’ Elpidio con la Finale di Coppa Italia Giovanile. Tra gli YA buona prova del torinese Pietro Col che accede alla finale, al femminile ancora un'ottima gara per la torinese Alice Ventre, 5° con una super run finale. Tra gli YB, bravo il biellese Giacomo Frassati (4° dopo il nuoto!), 26° al traguardo.

Gara positiva per il torinese Lorenzo Gatti che per poco non ottiene la qualifica al turno successivo, come Filippo Gai e Marco Sabbatini tra gli JU. Sempre tra gli JU (complice anche un problema respiratorio) si ferma in seminale Enea Demarchi. Tra le YB brava in Finale Erica Pordenon 14°, prima delle escluse dalla finale la parmense Asia Baistrocchi nonostante la buona gara in SF, per lei 26° piazza finale. Buona gara per la parmense Fosca Boldrocchi che ferma la sua corsa in semifinale. Tra le Junior, con il terzo posto in Finale, ottiene il 7° posto a punti la biellese Costanza Antoniotti per lei tre gare al top sempre in fuga solitaria nello swim e nella bike. Nella Classifica Finale di Coppa Italia applausi per la torinese Alice Ventre bronzo. Piazzamenti di rilievo per Erica Pordenon e Costanza Antoniotti.

Domenica 15 settembre si è disputato il Trofeo Coppa Crono con Team Misti tra le varie squadre presenti, i giovani di Valdigne Triathlon hanno partecipato con entusiasmo alla kermesse con impegno e buoni risultati, spicca tra le YA l’ottimo 4° posto finale per Alice Ventre e il 7° tra le Junior per Costanza Antoniotti. A Trani si è disputata la tappa pugliese del Circuito Triathlon, per Valdigne presente il varesino Dario Nitti che ha conquistato un prestigioso 4° posto tra gli M3. A Porlezza (CO) grandi risultati per il Team verde-turchese-oro, trionfo al femminile per la straordinaria varesina Erica Maculan, oro assoluto. Oro tra le M2 per una solida e sempre performante Raffaella Turco, bronzo tra gli M4 per un sempre medagliato Coach biellese Stefano Massa, buon piazzamento tra le S4 per Dalia Jessica Romoli.

Nel ormai classico Triathlon del Baldassarre di Chiaverano erano previste due gare: lo Sprint Atipico e l’Olimpico, due gare tra le più dure del panorama della Triplice. Nello Sprint grande prestazione del biellese Marco Schiapparelli che, con una bike strepitosa, conquista l’argento assoluto e l’oro tra gli M2. Bronzo tra gli S3 e 10° posto assoluto per un decisamente positivo Leonardo Vairetto, nella distanza Olimpica bronzo assoluto per il casalese Edoardo Mazzucco con una run finale d’autore, ancora un podio per il torinese Gabriele Verdoja, bronzo tra gli M1. Buona gara per il biellese-canavesano Massimiliano Rossetti 7° tra gli M3.

Nell’Irondelta, classico appuntamento sulla costa nord adriatica, podio assoluto per il padovano Giacomo Mazzolin, bronzo che conferma un ottimo stato di forma, seguito dal grintoso Marco Barison 4° assoluto e argento S2. Oro tra gli M8 per il romagnolo Michele Vanzi. Ora gli atleti di Valdigne Triathlon sono attesi nella finale del Campionato Interregionale Giovanile di Varedo domenica 22 settembre e al grande evento di fine stagione di Cervia sabato e domenica 28 e 29 settembre con i Campionati Italiani di Triathlon Sprint (assoluti e di categoria), i Campionati Italiani di Staffetta 2+2 e i Campionati Italiani di Coppa Crono.