Biella Motor Team in evidenza, ecco i risultati delle gare

Weekend positivo per la scuderia Biella Motor Team che ha ottenuto risultati interessanti sia nelle gare per auto moderne, sia nelle gare per auto storiche. A Brescia si è svolto il Rally 1000 Miglia valido per il Campionato Italiano Rally per auto moderne di cui era il sesto e penultimo appuntamento.

Nella gara lombarda il navigatore Alessandro Mattioda con il pilota bresciano “Linos” ha ottenuto un ottimo sedicesimo posto assoluto su una Skoda Fabia RS di classe Rally2 in mezzo ai migliori equipaggi della penisola. L’altro navigatore Luigi Cavagnetto con il giovane pilota canavesano Alessandro Forneris su una Skoda Swift Sport Hybrid ha chiuso al terzo posto di classe Ra5H ed anche al terzo nella Suzuki Rally Cup. Nella generale si è piazzato settantasettesimo. Invece in Piemonte si è corso il Grappolo Storico per auto storiche.

A San Damiano d’Asti i migliori sono stati Luca Valle e la figlia, esordiente, Sara che con la Porsche 911 SC hanno chiuso diciannovesimi assoluti e primi del 3° Raggruppamento. Posizione numero 26 per Gionata Pirali ed Eleonora Coreggia, diciottesimi del 4° Raggruppamento con la Peugeot 205 GTI. Tre posizioni dopo sono finiti Marco Maiolo e Maria Teresa Paracchini, che si sono classificati quarti del 2° Raggruppamento con una Porsche 911 SC. Trentaquattresimi assoluti Claudio Bergo ed Eraldo Botto sull’abituale Toyota Celica ST165, ventunesimi nel 4° Raggruppamento.

Quarantaduesimi sono Primino Clerico ed Enrico Fraglia, ventisettesimi del 4° Raggruppamento con una Peugeot 309 GTI 16V. Al Rally del Veneto per auto storiche, in provincia di Verona, Stefano Prosdocimo e Diego Pontarollo (Porsche 911 Carrera del 4° Raggruppamento) sono stati costretti al ritiro nelle prime battute. All’arrivo la navigatrice Denise Bolletta assieme al pilota Saverio Da Campo su una Fiat Uno Turbo del 4° Raggruppamento: ha chiuso trentacinquesima assoluta e ventiduesima nel raggruppamento. Quarantaseiesima la navigatrice Roberta Steffani al fianco di Alberto Maria Savini su un’Opel Kadett GT/E: è finita quattordicesima del 3° Raggruppamento.