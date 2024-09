Bando PCTO e certificazione competenze: 100mila euro dalla Camera di Commercio per favorire il raccordo scuola-lavoro

Supportare la partecipazione delle imprese a percorsi per lo sviluppo delle competenze trasversali e l’orientamento: questo l’obiettivo del bando “PCTO e certificazione competenze 2024” della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte. Destinatarie della misura, la cui dotazione ammonta a 100mila euro, sono tutte le imprese, di ogni settore e dimensione, con sede legale e/o unità locali nelle province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli; le imprese richiedenti devono essere attive, in regola con il pagamento del diritto annuale e degli obblighi contributivi ed iscritte al Registro Nazionale per l’Alternanza Scuola-Lavoro.

Per approfondire i dettagli relativi alle agevolazioni e all’invio delle domande, la Camera di Commercio organizza un incontro di presentazione del bando che si svolgerà giovedì 26 settembre alle ore 14.30 presso la sede camerale di Biella, con possibilità di collegamento da remoto. In occasione dell’incontro verrà inoltre presentato il progetto Rete promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani in collaborazione con Invitalia che prevede attività gratuite di orientamento e formazione per giovani tra i 16 e i 35 anni, con particolare riferimento ai servizi attivati dall’Hub Rete Novara per il Piemonte.

«Con questo bando vogliamo sostenere l’impegno delle nostre imprese nel coinvolgere studenti in esperienze lavorative già durante il loro percorso di studio, aiutandoli così a sviluppare quelle competenze e quella consapevolezza che vengono solo dall’esperienza diretta e sono indispensabili per muoversi e orientarsi nel mondo del lavoro» commenta Fabio Ravanelli, presidente della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte. «I dati ci dicono che permane uno scollamento significativo tra i reali bisogni delle imprese e le scelte formative compiute dai giovani, anche nelle province del nostro territorio, dove la difficoltà di reperimento di profili professionali oscilla tra il 46% e il 50% secondo l’indagine Excelsior, in aumento rispetto ai risultati dell’anno precedente, a conferma dell’assoluta necessità di un maggior dialogo tra mondo della scuola e mondo del lavoro».

Le agevolazioni del bando camerale consistono in un contributo a fondo perduto per l’attività di tutoraggio svolta dall’impresa in riferimento a uno o più stage PCTO stipulati con istituti scolastici di secondo grado (licei, istituti tecnici e professionali) realizzati negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025.L’importo del contributo è modulato in base alle ore di tutoraggio svolte e varia da 750 euro (per un minimo di 60 ore) fino a 1.500 euro (oltre 180 ore), importi che salgono rispettivamente a 1.000 euro e 2.000 euro per i percorsi finalizzati alla certificazione delle competenze. Il monte ore può essere raggiunto anche cumulando più percorsi PCTO, purché ciascuno di durata non inferiore a 30 ore. Sono inoltre previste ulteriori premialità per le imprese in possesso del rating di legalità (500 euro) e per quelle titolari della certificazione di parità di genere (500 euro).Ogni impresa può presentare una sola richiesta di contributo, comprendente uno o più progetti PCTO: nel monte ore saranno calcolate tutte le ore di tutoraggio svolte, anche in modo non continuativo, dal 01/01/2024 al 31/12/2024, anche nel caso in cui il percorso abbia avuto inizio nel 2023 o termini nel 2025, purché alla data di presentazione della domanda il percorso risulti concluso e valutato. Le richieste di contributo vanno trasmesse esclusivamente in modalità telematica attraverso la piattaforma ReStart https://restart.infocamere.it.

L’accoglimento delle domande avverrà in base all’ordine cronologico di presentazione: i voucher saranno erogati a seguito di verifica dei requisiti di ammissibilità per blocchi di domande che, salvo esaurimento anticipato delle risorse, potranno essere presentate fino al 20 gennaio 2025 (ore 12.00). Bando e modulistica sono disponibili sul sito www.pno.camcom.it da dove è possibile iscriversi all’incontro del 26 settembre compilando il modulo di adesione online. Maggiori informazioni sull’iniziativa possono essere richieste alla Camera di Commercio - Servizio Promozione (promozione@pno.camcom.it; telefono 015/35.99.332-371).