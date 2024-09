Scooter elettrico BMW CE 04, la rivoluzione silenziosa parte da Gaglianico VIDEO

Voglia di cambiare lo scooter e siete attenti alla sostenibilità ambientale? La BMW CE 04 è la risposta!

A Gaglianico, presso il nuovo centro BMW Motorrad Activ Motor, in via Cavour 57, sono disponibili per la prova su strada i nuovi modelli targati BMW CE 04. Studi decennali, attenzione al concetto di innovazione e una soluzione per la mobilità elettrica urbana sono gli ingredienti di questa versione.

Non si tratta solo di utilizzare un mezzo per spostarsi da un punto all’altro ma, come spiega Paola Trabucco, è un mezzo assolutamente gestibile, ecosostenibile, caricabile comodamente da casa , con portaoggetti laterale/porta casco.

Consigliato a chi ha esigenze di spostamenti rapidi in città dal momento che il mezzo risulta agile e scattante. I feedback sono positivi per un mezzo che innova il concetto di spostamento urbano. Due le versioni disponibili, con pacco batteria da 11 e 31 kilowat. Anche per i possessori di patente A1.

Per info: https://activmotor.it/