Cabrio Race, è un successo l'incontro tra l'edilizia e il mondo dei motori FOTO e VIDEO

Quando il mondo dell'edilizia incontra quello dei motori il risultato non può che essere un successo. La riprova si è avuta ieri sera, sulla pista Le Sirene Kartdrodomo di Cavaglià, dove si è tenuta una competizione di go kart aperta ai clienti di Cabrio Group, con sede a Salussola.

A idearla il contitolare dell'azienda, Matteo Cabrio: “L'idea era di ringraziare i nostri clienti per la fiducia dimostrata in tutti questi anni. Volevamo qualcosa di unico e originale. Così è nata la Cabrio Race, una giornata all'insegna dei motori, con cena finale in compagnia. La mia intenzione è che diventi un appuntamento annuale rivolto a sempre più persone”.

Sicuramente il divertimento è stato di casa, con i presenti pronti a sfidarsi in pista con spirito agonistico, in cerca del tempo più veloce ad ogni giro. Al termine, premiazioni finali per una giornata contrassegnata dalla sportività e dalla condivisione.