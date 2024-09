Fashion&Talents, Gramigna (Accademia Lusso): "Il sogno è il tema perfetto per i creativi"

(Adnkronos) - Il tema di questa edizione è “Oniricon, il sogno, l'immaginazione. Credo che non ci sia tema migliore per far lavorare i creativi che in questa serata presentano creazioni meravigliose”. È il commento di Laura Gramigna, direttore Accademia del lusso Roma, a margine della sesta edizione, ieri sera a Roma, della sfilata-evento ‘Fashion&Talents’, organizzata da università eCampus e Accademia del Lusso, in Piazza di Spagna. Tema di quest’anno ‘Oniricon’, per celebrare Federico Fellini il regista “che ha fatto del sogno l’apoteosi del cinema italiano”, secondo Gramigna.

Sulla passerella di Fashion & Talents, organizzata con il patrocinio dell’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, hanno sfilato le creazioni degli studenti di Fashion Design di Accademia del Lusso e degli allievi di due prestigiose Università internazionali: la Sanda University di Shanghai, specializzata in Fashion Design e la Metropolitan University di Belgrado, che utilizza un approccio innovativo sulla formazione e l’apprendimento spingendo gli studenti ad avere un pensiero critico e creativo: “Siamo veramente orgogliosi di queste sei edizioni di Fashion & Talents, tutte di successo. In questi appuntamenti abbiamo mostrato non soltanto i nostri talenti, ma anche i talenti delle università internazionali e abbiamo assegnato ingenti borse di studio ai creativi delle scuole superiori che potranno coltivare il proprio ‘Oniricon’, il proprio sogno”, fa sapere la direttrice.

Borse di studio assegnate al Liceo Artistico Paritario Ugo Foscolo, che offre un percorso formativo in ambito artistico e creativo, e all’Istituto Aniene, che dal 2017 ha introdotto l’indirizzo di studio Sistema Moda. “Manteniamo il nostro Dna fermo sull'eccellenza made in Italy, sulla cura del dettaglio, la qualità del prodotto e la sostenibilità, che è un tema a noi molto a cuore -riprende Gramigna - Però è importante fare scouting, cercare anche talenti altrove. Con la Sanda University di Shanghai e la Metropolitan University di Belgrado, abbiamo nuovi talenti rispetto alle scorse edizioni qui a sfilare. Ci piace questa connessione con il mondo”, conclude.