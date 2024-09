Ginnastica, Donatella Eterno in Bulgaria per la Golden Age Gym Festiva

La Direttrice Sportiva della ASD Piemonte Ginnastica, Donatella Eterno, è in partenza per la manifestazione europea Golden Age Gym Festival che si svolgerà, dal 22 al 27 settembre, a Burgas, in Bulgaria. La 9° edizione di questo importante appuntamento per atleti Master over 50, che ha cadenza biennale, è indetto dall’ ”European Gymnastics Technical Committee of Gymnastics for All “, sotto l’egida della Federazione internazionale di Ginnastica e inserito tra le attività di Ginnastica per Tutti della Federginnastica italiana.

L’iniziativa promuove l’attività motoria per tutti, tra attività ginniche dimostrative, dove ogni gruppo è protagonista, workshop formativi, attività culturali e sociali. Sette giorni all’insegna del sano movimento ginnastico-coreografico e della gioia di condividere l’amore per la ginnastica. Si prevedono circa 1500 partecipanti da tutto il Continente. Particolarmente sviluppata la cultura sportiva over 50 nel nord Europa, da cui l’Italia cerca di imparare. Tre i gruppi nostrani: Sportime Ladies che oltre a Donatella Eterno comprende ex ginnaste e docenti di educazione fisica da Torino, Vercelli, Novara e Milano, da un gruppo veneto ed uno ligure.