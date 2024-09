Sono tornate le passeggiate di (ri)scoperta dell'Auser Cossato dopo la pausa estiva e si confermano un autentico successo di pubblico.

Nei giorni scorsi, 50 biellesi hanno preso parte al primo appuntamento della nuova stagione, in programma nella campagne fuori Cossato. Un'occasione per riscoprire angoli nascosti della nostra provincia in assoluta compagnia.