La Champions a Biella, la Juventus Women manda al tappeto il Psg: in tribuna anche Douglas Luiz FOTO

Tra i tanti supporters giunti allo stadio Pozzo La Marmora di Biella era presente anche un tifoso molto speciale che, in brevissimo tempo, ha concesso selfie e autografi: si tratta del centrocampista della Juventus Douglas Luiz, giunto in tribuna per incitare la fidanzata Alisha Lehmann, la punta della Women rimasta in panchina nella sfida di Champions League con il Psg.

Alla fine, le bianconere hanno superato le parigine con il roboante risultato di 3 a 1, grazie ai centri di Vangsgaard, Cantore e Bennison. Da segnalare il momentaneo pareggio degli ospiti ad opera di Samoura e il minuto di raccoglimento in memoria di Totò Schilacci, il simbolo delle Notti Magiche dei Mondiali di Italia 90', mancato ieri all'età di 59 anni.