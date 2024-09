Liceo Scientifico e Liceo del Cossatese: causa maltempo e nuove priorità slittano le consegne dei lavori

È stata prorogata la scadenza dei lavori di adeguamento sismico in corso alla palestra del Liceo Scientifico di Biella di Via Galimberti, il cui cantiere era stato aperto a fine novembre 2023 e doveva terminare lo scorso 5 settembre. La nuova scadenza è fissata al 4 dicembre.

A illustrarne le motivazioni il presidente della Provincia di Biella, Emanuele Ramella Pralungo, ente competente in materia di scuole superiori: “Le ragioni sono due: primo l’andamento meteorologico avverso e secondo la priorità del cantiere relativo alle aule della scuola, che ha garantito la consueta attività scolastica”.

Il maltempo, che ha impedito lavori regolari negli scorsi mesi di aprile, maggio e giugno, è la causa anche di un’altra proroga: quella relativa alla costruzione della nuova palestra della sede di Cossato (in Via Martiri della Libertà) del Liceo del Cossatese e della Vallestrona, iniziata il 14 giungo 2023. Il termine lavori, previsto per il 7 agosto, è stato posticipato al prossimo 31 ottobre.