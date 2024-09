Rally & Co in gara, ecco gli appuntamenti in programma

Doppio appuntamento sabato e domenica prossimi per i piloti della scuderia Rally & Co. Nel Rally Città di Bassano giunto alla 41° edizione e valido per il Trofeo Italiano Rally con il numero 141 saranno al via Andrea Fersini navigato da Carmelo Cappello sulla consueta Mini Cooper Racing Start che puntano a ottenere i punti necessari per la finale di novembre. Partenza ed arrivo da Bassano del Grappa dopo aver percorso 91 km cronometrati suddivisi in 8 prove speciali tra cui la temutissima Cavalletto di ben 22 km.

Al 25° Rally delle Palme in Liguria saranno 2 gli equipaggi a difendere i colori biellesi sulle strade rese mitiche dal rally mondiale di Sanremo con le speciali di San Romolo, Passo Ghimbegna e Perinaldo per un totale di 65 km suddivisi in 8 prove speciali. Maurizio Gabella e Cristina Roccati partiranno con la Renault Clio Rally 5 ed il numero 47 sulle portiere seguiti con il numero 83 dal locale Davide Durante navigato da Giada Prione di Callabiana a bordo della loro Peugeot 106.