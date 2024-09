Crisi dell’auto, trend negativi e contrazione del mercato, CNA Piemonte: “Serve un intervento urgente”.

E con questo fanno diciotto, con ottime probabilità che il ciclo proceda ancora. La crisi dell'auto non accenna a mollare la presa, ma a essere preoccupati (oltre agli addetti e agli operai impegnati alle catene di montaggio) ci sono anche le aziende e i dipendenti dell'indotto. Piccole e medie imprese, ma anche artigiani.

Ecco perché Cna Piemonte lancia l'allarme, chiedendo sostegni anche per questo universo di piccoli pianeti che orbita attorno ai grandi player. "Il settore automotive in Piemonte sta vivendo una delle crisi più gravi degli ultimi decenni - dichiarano dall'associazione di categoria -. I dati pubblicati recentemente dall’ISTAT indicano una contrazione del 35% nella produzione di automobili nel mese di luglio, con un calo annuo del 3,3%. Questa tendenza negativa, che prosegue da 18 mesi consecutivi, ha colpito duramente l’intera filiera produttiva, in particolare artigiani e micro e piccole imprese che rappresentano il cuore pulsante dell’economia regionale".

E come non bastasse Stellantis, la crisi sembra mordere anche altrove, dove sembrava che la differenziazione della committenza potesse rappresentare una buona ancora di salvezza (in Germania, per esempio, con Audi e Volkwagen). La conferma arriva dagli ultimi dati di Unioncamere Piemonte, con un export che nel primo semestre del 2024 è calato del 46%. Con i mezzi di trasporto a zavorrare più di altri settori gli affari con gli altri Paesi.

“Le micro e piccole imprese, che costituiscono la spina dorsale del nostro tessuto economico, non possono essere lasciate sole in questo momento critico”, dichiara Delio Zanzottera, segretario regionale di CNA Piemonte. “Chiediamo alla nuova Giunta regionale e ai Parlamentari piemontesi un confronto urgente per pianificare strategie concrete per la ripresa, a partire dalla Transizione 5.0 e dall’accesso agevolato al credito”.