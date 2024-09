Ponderano, avanti tutta con il progetto del nuovo centro sportivo

Il progetto preliminare è già pronto, ora il Comune va avanti spedito per arrivare al definitivo del nuovo centro sportivo che sorgerà lungo Strada Antica per Biella nei pressi dell'area sportiva.

"Stiamo facendo diversi incontri per quanto riguarda l'impiantistica elettrica, idraulica per il riscaldamento - spiega il sindaco Roberto Locca - . Sarà una struttura completamente nuova e che avrà quindi impatto zero sull'ambiente che servirà alle società o comunque a tutto il mondo sportivo che ruoterà attorno a quell'area".

La struttura nascerà dove negli Anni 80 c'era solo un fienile. "A quel tempo quell'area prima di Asl era stata data al Comune per legge - racconta il sindaco - . In seguito a una grande nevicata nell'85 il fienile che era di un contadino che sorgeva in quella zona era andato distrutto, e avevamo realizzato una tettoia. Successivamente l'area era passata nuovamente all'Asl, ma quando sono iniziati i lavori per l'ospedale sarebbe dovuta andare distrutta e noi Comune ce la siamo ripresa e ora diventerà un centro sportivo".