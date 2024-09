Alla Prevostura arriva anche il campione europeo Simone Avondetto

Un nome di assoluto prestigio illumina il parterre de La Prevostura, la classica Granfondo di mtb in programma domenica prossima a Lessona. La corsa festeggia ile sue nozze d’argento nel migliore dei modi, accogliendo il campione europeo assoluto di cross country Simone Avondetto, che torna al via della corsa valida per la Marathon Cup a due anni di distanza dalla sua precedente esperienza. Allora aveva indosso la maglia di campione del mondo Under 23, questa volta avrà da sfoggiare la sua divisa di campione continentale assoluto. Un grande onore per gli organizzatori, considerando anche la giovane età di Avondetto e le tante speranze riposte su di lui nel nuovo quadriennio olimpico.

Con lui la Wilier Vittoria punta apertamente al successo grazie anche alla presenza del campione italiano Under 23 Elian Paccagnella, ma ci sarà da superare la concorrenza di team di spicco come la Metallurgica Veneta con Jacopo Billi e Nicola Taffarel e la Scott di Matteo Siffredi e Lorenzo Trincheri. Tanti altri big delle ruote grasse sono però pronti a iscriversi: gli organizzatori confidano in almeno 650 partenti, un numero enorme nel panorama bikeristico italiano. La sfida si giocherà sul percorso di 48 km per 1.350 disegnato sulle Prealpi biellesi metri estremamente vario, sia nel suo profilo altimetrico che per il suo fondo fra argilla, sabbia e granito. La pendenza massima è del 22%. Nell’albo d’oro gli ultimi nomi iscritti sono quelli dell’ex campione europeo Marathon, il russo Aleksei Medvedev e della campionessa italiana junior Giada Martinoli. Previsto anche il tracciato medio, di 21 km per 700 metri e la prova di XCC per esordienti e allievi.

Partenza alle ore 9:45 del 22 settembre per la gara agonistica nei suoi due percorsi, alle 10:00 per le categorie giovanili, alle 10:30 per la cicloturistica sempre sui 21 km. Sede di partenza e arrivo gli Impianti Sportivi di Lessona. Iscrizioni al costo di 30 euro fino a venerdì, nel weekend ci si potrà ancora iscrivere ai tavoli di segreteria al prezzo di 35 euro. Numeri e pacchi gara si potranno ritirare presso i tavoli di segreteria al sabato dalle 15:00 alle 19:00 e la domenica dalle 7:00 alle 8:30. Alle 12:00 il via al pasta party, premiazioni dalle 14:00 anticipate da un autentico regalo degli organizzatori per festeggiare la 25esima edizione della corsa: l’esibizione di bike trial del 7 volte campione italiano Paolo Patrizi.

Per informazioni: Amici Mtb Lessona, https://www.laprevosturamtb.it/