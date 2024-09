Riparte la stagione dei tagli forestali ma quali sono le corrette modalità?

Con l'autunno riparte la stagione dei tagli forestali. Per informazioni sulle corrette modalità di taglio in bosco, sono a disposizione gli Sportelli Forestali. Si tratta di punti informativi siti presso le Unioni Montane e presso la sede dell'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore di Cerrione.

Questi sportelli sono gestiti in convenzione con Regione Piemonte e non sono da confondere con gli uffici del Carabinieri Forestali, i quali svolgono prevalentemente, ma non esclusivamente, compiti di controllo. Allo sportello forestale, oltre ad ottenere informazioni sui tagli boschivi, l'esbosco, il trattamento delle ramaglie e la trasformazione dei boschi, si possono presentare le comunicazioni di taglio.

Questa attività può essere svolta sia da chi esegue il taglio, sia dal proprietario, il quale dovrà indicare l'esecutore. Infine vengono gestite le procedure di iscrizione e aggiornamento delle ditte all'Albo regionale delle Imprese forestali. Di seguito i riferimenti per trovare gli sportelli. Si consiglia di chiamare sempre prima di recarsi al fine verificare impreviste chiusure.

Andorno Micca, Unione Montana Valle del Cervo-La Bürsch. Aperto il lunedì ore 10.30-12.30 in via Galliari 50 – 13811 Tel. 015-2476008.

Cerrione, Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore. Aperto il mercoledì ore 9-13 (prendere appuntamento telefonico per l’ora) in via Roma 1 – 13882 Tel.011 4320037 – cell. 329 3174851 – 320 4373964

Graglia, Unione Montana Valle Elvo. Aperto il mercoledì ore 12.00-14.00, in via Camburzano 10 (primo piano) – 13895 Tel. 015-63788.

Valdilana, Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale. Aperto il mercoledì ore 8.30-12.30 in via Mazzini 3 Crocemosso – 13825 Tel. 015-737773.