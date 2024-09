POR FESR 2014/2020 Biella: cantiere aperto al Teatro Sociale, a breve il via al Museo del Territorio

Avanti tutta con i cantieri POR FERS 2014/2020 a Biella. Oltre a quelli delle scuole del PNRR che hanno comportato importanti spostamenti di studenti da edifici interessati dai lavori ad altri che sono stati riqualificati per l'occasione, ci sono quelli che riguardano anche il Teatro Sociale e il Museo del Territorio che daranno una nuova immagine alla città.

Per quanto riguarda il Teatro Sociale, il completamento e la valorizzazione del polo culturale pubblico vale 1.072.843,12 euro. Tra gli interventi principali previsti ci sono il recupero funzionale del retropalco dello storico teatro con realizzazione di un nuovo volume da destinare ad accesso per artisti, carico/scarico allestimenti e orchestre, camerone e deposito, riqualificazione degli impianti tecnologici di riscaldamento e gestione dell’aria; rifunzionalizzazione del graticcio con messa in sicurezza dell’esistente in legno e riduzione del passo dei passacavi, isolamento ed impermeabilizzazione della torre scenica, lato nord, interventi di rifacimento degli intonaci ammalorati presenti, il rinforzo delle capriate metalliche per sostenere il rifacimento della copertura ed il nuovo graticcio, la sostituzione dei pavimenti della platea e dei corridoi di distribuzione, con interventi di sostituzione pavimenti camerini esistenti, di lampade esistenti con lampade a led, il restauro dell’assito del palco in legno esistente, la sistemazione di alcuni bagni, la formazione di sistema di ancoraggio rimovibile per tre file di poltrone per dare più spazio all’orchestra e si sta valutando di sostituire anche tutte le poltroncine di platea.

In questo caso la durata dei lavori dovrebbe essere di 1 anno circa, se non ci saranno intoppi.

Per quanto riguarda invece il Museo del Territorio, la sua chiusura era stata prevista in estate per via dei lavori di ristrutturazione che interesseranno l'edificio finanziati con fondi POR FESR 2014-2020 (progetto “Dalla cultura della fabbrica alla fabbrica della Cultura”), tanto che gli eventi di Biella estate erano già stati organizzati in piazza del Monte. Le continue piogge hanno però imposto al Comune di rivedere i piani, e chiudere il complesso al pubblico qualche settimana prima, a fine maggio. E i lavori in questo caso non sono ancora iniziati, ma il Comune annuncia che partiranno a breve.

In questo caso gli interventi del valore di oltre 2 milioni di euro che erano stati messi in programma, sono il recupero giardino Felice Piacenza, la Riconversione dell’attuale parcheggio e realizzazione giardino e spazio aggregativo per svago, spettacolo e manifestazioni, mostre all’aperto (permanenti e/o temporanee), Lavori all’edificio, Lavori di restauro per il rifacimento della copertura, consolidamento statico, recupero spazi museali e realizzazioni impianti di climatizzazione, incendio ed elettrico.