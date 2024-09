Tiro a segno, Zavattaro e Donato sul podio a Bologna nella Carabina FOTO

Due dei quattro atleti biellesi in gara sono saliti sul podio con la medaglia di bronzo ai Campionati Italiani di Tiro a Segno, conclusi a Bologna domenica 15 settembre dopo cinque intense giornate di competizioni.

Anna Paola Zavattaro, specialista della Carabina a 10 metri, ha raggiunto il terzo posto nella Carabina a 10 metri Master. La tiratrice biellese aveva già sfiorato il podio piazzandosi quarta nella scorsa edizione delle finali nazionali e poi nel Campionato d’inverno. Anche Luigino Donato è riuscito a raggiungere il piazzamento da podio piazzandosi in terza posizione nella Carabina a 10 metri della Categoria Gran Master. Donato si era qualificato con il settimo risultato nel ranking italiano, mentre Anna Paola Zavattaro occupava la quarta posizione nella graduatoria nazionale. Per entrambi, quindi, una prestazione molto positiva, che premia il loro costante impegno e la loro tenacia.

Francesca Di Mauro ha raggiunto il 20° posto assoluto e un buon sesto piazzamento nel gruppo A della Carabina Sportiva a terra a 50 metri. La portacolori del TSN Biella si è misurata con le migliori tiratrici d’Italia: la specialità in cui la biellese ha gareggiato è stata dominata da Barbara Gambaro, tiratrice olimpica a Parigi 2024, che a Bologna si è aggiudicata tre ori. Bilancio positivo anche per Franco Marinoni, che aveva ben due gare da disputare a Bologna. Il biellese ha affrontato prima la prova di Pistola a 10 metri, classificandosi sesto, e poi l’impegnativa gara di Pistola Libera a 50 metri piazzandosi in nona posizione.