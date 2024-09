Da molti anni, come da tradizione, domenica scorsa, 15 settembre, si è svolta la passeggiata dell'Avis Comunale di Cavaglià per le campagne del paese. Un'ottantina i partecipanti per un percorso di circa 7 chilometri, tra cui molte famiglie e bambini. A metà percorso, si è tenuto un buon rinfresco da Lorena e Luigino Musso; in serata, invece, merenda sinoira in un ristorante di Cavaglià.