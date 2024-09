Biella, ai giardini Zumaglini torna la Festa dei Bambini

Una domenica di giochi e sorrisi dedicata ai più piccoli: è un appuntamento che si ripete da 23 edizioni quello con la Festa dei bambini, ideata dal gruppo Tutti insieme per la vita con lo scopo di raccogliere risorse per le iniziative del Fondo Edo Tempia rivolte alle famiglie con minori la cui vita viene sconvolta dalla comparsa di un tumore.

Si tratta di attività raggruppate nel Progetto Bambini che garantisce sostegno psicologico e scolastico, terapie complementari come yoga o arteterapia per trovare sollievo ad ansia e paura, ma anche quando necessario il servizio di trasporti da e verso i centri di diagnosi e cura e il supporto economico. L’appuntamento è per domenica 22 settembre ai giardini Zumaglini, nel cuore di Biella. La solidarietà diventerà concreta grazie alle offerte di chi parteciperà: quella minima richiesta all’ingresso è di 5 euro ma sono previsti sconti per le famiglie più numerose per consentire a sorelline e fratellini di giocare insieme.

Si comincia alle 10 e si potrà scegliere tra intrattenimenti per divertirsi e sport da provare. Ci saranno i tavoli con rete, racchette e palline del Tennis Tavolo Biella, il canestro mobile del Basket Femminile Biellese, lo spazio dedicato alle discipline praticate alla Pietro Micca, i pony per il battesimo della sella con il Centro equestre Mottalciata. E poi ci saranno le consuete postazioni con i giochi della tradizione, con qualche piccola novità rispetto alle edizioni del passato ma sempre con una caratteristica immutabile: si giocherà lasciando videogiochi a casa e telefonini nella borsa di mamma o nella tasca di papà.

La festa è adatta nelle fasce di età delle scuole materna ed elementare e per stare accanto ai bambini, insieme alle volontarie e ai volontari di Tutti insieme per la vita, saranno presenti anche gli allievi del liceo scientifico Avogadro. Ai piccoli partecipanti sarà offerta anche una merenda. Ci si potrà divertire fino alle 18.