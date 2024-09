In occasione della Giornata Mondiale del Sordo (ultima domenica di settembre), è in uscita il documentario "Nessuno escluso: 30 anni di bilinguismo nella scuola di Cossato", prodotto dall'Associazione Vedo Voci Onlus.

Il documentario racconta e celebra il progetto sperimentale di eccellenza, riconosciuto a livello europeo, che da 30 anni è in vigore nell'Istituto Comprensivo di Cossato ed in continuità nelle scuole superiori del Biellese.

A Cossato, infatti, la LIS (Lingua Italiana dei Segni) è materia curriculare per tutti gli alunni, sordi e udenti, dalla scuola materna alla scuola media, con l'obiettivo di dare pari opportunità, favorendo l’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze che potenzino le sfere dell'autonomia e dell'apprendimento. L'interprete sempre presente rende accessibile ogni tipo di scambio comunicativo per tutti i partecipanti alla vita scolastica di classe, perché la LIS è il mezzo che permette il passaggio delle informazioni ai bambini sordi, ma conoscerla è un valore aggiunto anche per le competenze dei bambini udenti.

Nel documentario sono presenti le testimonianze degli studenti, dei genitori e dei professionisti che hanno lavorato alla piena realizzazione di una realtà educativa preziosa, raccontando successi e difficoltà, emozioni e soddisfazioni.

La prima proiezione è prevista il giorno 30 Settembre alle ore 21, presso Villa Ranzoni (via Ranzoni 24 Cossato).