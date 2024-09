Di preghiera condivisa se ne parlerà giovedì 19 settembre, alle 19, nei locali dell'oratorio di Santo Stefano, a Biella.

Al centro del confronto una proposta per pregare insieme, da fratelli, nelle case di ognuno ascoltando e condividendo la parola di Gesù. Per saperne di più non resta che prendere parte all'evento, come riportato nel manifesto della parrocchia di Santo Stefano Cattedrale Biella.