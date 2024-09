Avanti tutta con i lavori per la sicurezza sismica alle scuole elementari di Ponderano.

Iniziati nei mesi scorsi proseguono nonostante la scuola sia iniziata dopo le vacanze estive.

E, molto importante, i bambini sono nelle loro classi: "Abbiamo fatto tutto il possibile per non cerare disagi e ci siano riusciti - spiega il sindaco Roberto Locca - . In questo momento in cantiere è concentrato nella parte esterna, nella facciata e nel seminterrato e gli studenti sono tranquillamente in classe".