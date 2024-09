Taglio alle corse degli autobus extraurbani biellesi, l'assessore Gabusi: “Solo per quelle con meno di 5 utenti”

La Regione Piemonte ha recentemente attuato un piano di razionalizzazione degli autobus sul territorio biellese, che ha comportato il taglio di 20 corse tra extraurbane e di collegamento con Vercelli, a cui si ne aggiungono altre sette in provincia di Vercelli ma che interessano anche il Biellese.

Di questo ha chiesto conto la consigliera regionale Emanuela Verzella in un’interrogazione sul motivo per cui sono stati effettuati questi tagli. Ha risposto l’assessore regionale ai Trasporti Marco Gabusi: ”Lo scenario che viene rappresentato in questa interrogazione non è esattamente corretto perché l’Agenzia Mobilità Piemontese ha fatto questo taglio su proposta di Atap, rispetto ad un quadro di utilizzazione delle risorse che la stessa Agenzia ha accolto solo per le corse che hanno un numero di utenti inferiore a 5“.

Gabusi ha parlato anche di prospettive: “Stiamo approcciando al tema della nuove gare di concessione, che saranno in servizio alla fine del 2026 e che vedranno la Regione girare per territori e comuni al fine di coinvolgerli. Riteniamo sia venuto il momento nel Biellese, che non ha mai avuto la procedura di gara, di parlare con sindaci ed azienda di trasporto locale per offrire un servizio migliore”.