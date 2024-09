Riceviamo e pubblichiamo:

“Congratulazioni ad Andrea Ercoli per aver conseguito brillantemente il Master in International Management - Major in Tourism Management alla LUISS Business School! Complimenti per il tuo impegno e tanti auguri per il futuro professionale dai genitori Cinzia e Maurizio, il fratello Alessio, le nonne Maria e Rosanna, gli zii Michela e Giorgio”.