Grande Fratello 2024, le prime concorrenti da Non è la Rai

(Adnkronos) - Pamela, Ilaria e Eleonora: le 3 'ex' ragazze di Non è la rai sono le prime concorrenti del Grande Fratello 2024, che comincia oggi su Canale 5. "Finita Non è la Rai, si sono spenti i riflettori", raccontano le 3 concorrenti, che dopo il programma cult degli anni '90 si sono confrontate con la vita 'normale': assicuratrice e badante, professioni da persone comuni prima di tornare nel mondo dello spettacolo attraverso la porta della Casa del GF, con l'accoglienza di Alfonso Signorini.