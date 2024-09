Pallavolo grande successo a Graglia per l'Open Day dell'Occhieppese

Grande successo per l'Open Day di pallavolo organizzato sabato 14 grazie alla collaborazione tra Il comune di Graglia e la ASD Occhieppese Pallavolo. L'idea nasce da una proposta del sindaco Marco Astrua e dalla consigliera Elisabetta Tua per poter garantire l'attività sportiva ai bambini dai 6 ai 10 anni.

La società sportiva Occhieppese ha aderito fin subito all'iniziativa in modo tale da dare la possibilità anche ad altri comuni della Alta Valle dell'Elvo creando un centro di volley a Graglia. Gli allenamenti si terranno in Via Partigiani, 14 presso il palazzetto di Graglia da mercoledì 18 settembre dalle 16.30 alle 18.In foto una delegazione della squadra under 13 dell'Occhieppese e le consigliere Elisabetta Tua e Emma Jole Abrate insieme al presidente dell' Occhieppese Nicolo Gianpietro.