Orologi da donna in acciaio: i vantaggi di questo materiale

Tra stile, forma della cassa, materiale del quadrante, colore (bianco, nero, rosa, argento), cinturino in metallo o in pelle, ecc. esistono numerosissimi modelli di orologi tra cui scegliere. Se intendete combinare stile, eleganza, resistenza e qualità, gli orologi da donna in acciaio potrebbero fare al caso vostro. Vediamo in dettaglio tutti i vantaggi di optare per un modello in acciaio.

La principale qualità dell’acciaio: la resistenza

L’acciaio è un metallo indubbiamente gettonato per gli orologi, poiché è resistente e duraturo. Rispetto ad altri metalli, come l’argento, l’acciaio è più duro e si graffia con più difficoltà.

Gli orologi in acciaio – e in particolare quelli in acciaio inossidabile – non temono acqua e umidità e sono resistenti alla corrosione e alla ruggine.

Un materiale adatto alla vita di tutti i giorni

Proprio per il loro aspetto durevole e resistente, gli orologi in acciaio sono perfetti per essere indossati tutti i giorni, anche durante l’attività fisica (attenzione però ad urti, cadute o abrasioni, che potrebbero rovinare l’estetica del bracciale o del quadrante).

Per attività come il nuoto e gli sport acquatici, consigliamo in ogni caso orologi in acciaio inossidabile. Questa raccomandazione ovviamente vale anche per tutti i tipi di gioiello.

Un materiale estetico ed elegante

Nonostante gli orologi in acciaio siano gli orologi sportivi per eccellenza, alcuni modelli si sposano alla perfezione con una vasta gamma di outfit, dai più casual ai più formali. Inoltre, la lucentezza del materiale e la sua resistenza alle impronte digitali conferiscono agli orologi in acciaio un tocco sofisticato e moderno, oltre a un aspetto sempre curato e pulito.

Che cerchiate un accessorio sobrio per completare il vostro outfit per andare a lavoro, o un accessorio da abbinare a un abito elegante, un orologio in acciaio potrebbe essere la scelta più adatta a voi.

Acciaio: manutenzione e cura

Un ulteriore punto a favore per gli orologi in acciaio – a differenza di quelli con cinturino in pelle, per esempio – è che sono estremamente facili da mantenere e pulire: basta passare il vostro accessorio sotto l’acqua corrente e tamponarlo per bene con un panno e, ogni traccia di sporco sarà eliminata e il vostro accessorio sarà come nuovo.

Quali sono i modelli e i design disponibili?

La forma della cassa: la maggior parte degli orologi possiede una cassa rotonda, sinonimo di minimalismo e comodità. Abbiamo poi gli orologi rettangolari, dalla forma un po’ divisiva, che o piace o non piace. Per chi vuole un accessorio unico, è possibile optare per orologi a cassa quadrata, orologi “tonneau” (rettangolari ma con gli angoli arrotondati), oppure ottagonali.

la maggior parte degli orologi possiede una cassa rotonda, sinonimo di minimalismo e comodità. Abbiamo poi gli orologi rettangolari, dalla forma un po’ divisiva, che o piace o non piace. Per chi vuole un accessorio unico, è possibile optare per orologi a cassa quadrata, orologi “tonneau” (rettangolari ma con gli angoli arrotondati), oppure ottagonali. Lo spessore e la tipologia del cinturino: esistono vari tipi di bracciale, tra cui i bracciali “spessi”, che conferiscono all’orologio un aspetto massiccio e resistente e sono perfetti per un look sportivo; i bracciali un po’ più sottili, per un look più delicato ed elegante; gli orologi “gioiello”, con un quadrante generalmente di piccole dimensioni e un cinturino che ricorda un vero e proprio braccialetto.

esistono vari tipi di bracciale, tra cui i bracciali “spessi”, che conferiscono all’orologio un aspetto massiccio e resistente e sono perfetti per un look sportivo; i bracciali un po’ più sottili, per un look più delicato ed elegante; gli orologi “gioiello”, con un quadrante generalmente di piccole dimensioni e un cinturino che ricorda un vero e proprio braccialetto. Quando acquistate il vostro orologio in acciaio, avete anche la possibilità di scegliere il colore che più vi piace (color oro, argento, rosa, nero, bianco...).

Gli orologi in acciaio possono essere digitali o analogici: potrete quindi scegliere tra queste due tipologie quella più adatta a voi in termini di aspetto e di comodità.

potrete quindi scegliere tra queste due tipologie quella più adatta a voi in termini di aspetto e di comodità. Alcuni orologi presentano dei dettagli che aggiungono all’accessorio un tocco di eleganza e femminilità. È il caso per esempio dei modelli che presentano attorno al proprio quadrante o sul cinturino dei piccoli brillanti.

Gli orologi in acciaio comprendono una vasta gamma di modelli, differenti tra loro in termini di colori, meccanismo, dimensione e forma del quadrante, spessore e finitura del bracciale... Passiamo in rassegna le diverse possibilità, perché abbiate un panorama completo e possiate fare la scelta più adatta a voi.

Qualche esempio di marchi che vendono orologi in acciaio

Tra i marchi che vendono orologi in acciaio da donna troviamo Liu Jo, Daniel Wellington, Bulova, ecc. Acquistare il proprio accessorio di una marca rinomata vi permette di andare sul sicuro: qualunque sia il modello che scegliete, avrete la garanzia che l’orologio sarà di buona qualità e fattura.