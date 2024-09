Anche Candelo e Benna partecipano alla Settimana Europea della Mobilità

Si avvicina la Settimana Europea della Mobilità, un momento dedicato ai temi della mobilità urbana sostenibile e alla cultura dell’ambiente, nell'ambito della campagna annuale di sensibilizzazione promossa dalla Commissione Europea. Una campagna importante attuata con lo scopo di promuovere il cambiamento comportamentale a favore della mobilità attiva, del trasporto pubblico e di altre soluzioni di trasporto pulito e intelligente.

Quest'anno Candelo e Benna aderiscono ufficialmente, si uniscono e chiamano a raccolta tutti i cittadini per questa iniziativa congiunta: tutti sono invitati alla “Biciclettata per una mobilità sostenibile e condivisa” che si terrà sabato 21 settembre, un percorso che partirà da Benna ed arriverà a Candelo, passando per la chiesa di S. Giovanni Evangelista.

Un evento che vuole promuovere la mobilità ciclabile con un giro facile, alla portata di tutti. Durante la pedalata ci saranno delle soste in cui si potrà ascoltare la storia e le curiosità di alcuni luoghi speciali, godendosi l’ambiente tutto intorno.

La sindaca di Benna Cristina Sitzia sottolinea il valore di questa iniziativa: "Quest'anno come amministrazione abbiamo scelto di aderire alla Settimana Europea della Mobilità Sostenibile con alcune iniziative. È un piacere proporre questa biciclettata in collaborazione con il Comune di Candelo, sarà una bella occasione per conoscere qualche angolo meno battuto dei nostri due paesi creando anche un'occasione sociale di condivisione degli spazi. Mi auguro che questa possa essere la prima di una serie di nuove iniziative da pensare e ideare insieme. Per quel che riguarda Benna, anche la prima giornata del progetto Pedibus per il nuovo anno scolastico che si terrà lunedì 16 è stata inserita nelle iniziative proposte in concomitanza con la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile".

Michele Ansermino, assessore all’ambiente nel comune di Candelo, descrive con entusiasmo il progetto anche nell’ambito delle attività a tema sostenibilità ambientale svolte sul territorio: "Al fine di incentivare l'uso della bicicletta quale mezzo sostenibile, con riferimento ai progetti programmati e in parte già attivi sul territorio quale il bike sharing di Enerbit ed il noleggio di e-bike sportive, si è pensato di aderire per il primo anno all'iniziativa della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile. Ho quindi pensato di proporre un'iniziativa condivisa all'amministrazione di Benna. Molto felice della loro immediata adesione, abbiamo organizzato una biciclettata lungo le strade cittadine con brevi soste "culturali".”

Il sindaco di Candelo Paolo Gelone conclude: “Nella speranza che possa essere l'inizio di ulteriori condivisioni invito tutti i candelesi a partecipare all'iniziativa per trascorrere un pomeriggio in serenità. Queste iniziative sono alla base di un futuro in cui la mobilità alternativa e sostenibile possa garantire minore inquinamento, la fruizione più "lenta" del proprio territorio e maggiore benessere per la comunità.”