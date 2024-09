È di tre feriti il bilancio dell'incidente stradale, avvenuto intorno alle 18 di ieri, 15 settembre, nel comune di Gaglianico.

A rimanere coinvolti, per cause da accertare, un mezzo e uno scooter, con a bordo due uomini di 57 e 30 anni. Quest'ultimi, assieme al conducente dell'auto, sono stati assistiti dal personale sanitario del 118 e trasportati al Pronto Soccorso per le cure del caso. Presenti anche i Carabinieri per la raccolta dei rilievi.