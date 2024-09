Biella, privo di sensi in mezzo alla strada: soccorso un uomo in via Ivrea (foto di Mauro Benedetti per newsbiella.it)

Momenti di preoccupazione in via Ivrea, a Biella, dove è stato segnalato un uomo di origine straniera riverso a terra, sembra che fosse privo di coscienza. È successo nel primo pomeriggio di oggi, 16 settembre. In breve tempo, sono giunti sul posto gli agenti della Polizia per la prima assistenza.

Presenti anche i sanitari del 118, che hanno caricato il soggetto sull'ambulanza per il trasporto in ospedale per le cure del caso. Accertamenti in corso per meglio delineare i contorni della vicenda.