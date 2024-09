Masserano, lim e libri di testo alle scuole

AnticaQuercia non è solo sinonimo di Beltane Pagane Festival: l'associazione culturale biellese che ogni anno organizza una delle feste celtiche più grandi d'Europa, ha finanziato la prima lavagna interattiva multimediale della scuola elementare e media di Masserano, il paese dove questa realtà opera prendendosi cura del Parco Arcobaleno che ospita il rinomato festival.

La lavagna interattiva è stata inaugurata sabato 14 settembre assieme al preside, maestri e professori, il sindaco Andrea Mazzone e i rappresentanti dell'associazione."Con questa LIM la nostra associazione vuole rimarcare il legame con il territorio che la contraddistingue" ha spiegato il direttore artistico della festa, Ossian D'Ambrosio, un legame consolidato dalla rinnovata intesa con l'amministrazione comunale.

"Questa è la prima di diverse iniziative che stiamo organizzando assieme al sindaco Mazzone: progetti per essere più vicini alla comunità di Masserano" ha poi anticipato assieme a Maria Feo, attuale presidentessa. L'inaugurazione, in concomitanza con la consegna dei libri di testo messi a disposizione in comodato d'uso dal comune di Masserano, si è conclusa con un breve rinfresco e i rinnovati ringraziamenti per la nuova risorsa che renderà più facile e coinvolgente l'istruzione dei ragazzi.