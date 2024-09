Sanità, anche a Biella uno stand per la ricerca di donatori di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche

‘Non c’è DUE senza TE’: questo lo slogan di “MATCH IT NOW!” 2024,in queste parole è racchiuso il senso di “MATCH IT NOW!” 2024, l’appuntamento dedicato alla donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche, che si terrà sabato 21 settembre dalle 10 alle 18 presso il parco commerciale Gli Orsi, in occasione della Giornata Mondiale del donatore di Midollo Osseo (World Marrow Donor Day).

Sensibilizzare i giovani sul tema è fondamentale perché più potenziali donatori vengono individuati, più pazienti possono essere salvati grazie ad un trapianto ben riuscito: ADMO Cossato-Biella è da anni impegnata in questa opera e i risultati dell’attività sono tangibili; negli ultimi mesi presso l’ASL BI sono state effettuate tre donazioni di cellule staminali emopoietiche, che consentiranno il trattamento di persone affette da patologie oncoematologiche.

Admo Cossato-Biella - Comitato “Beatrice Rondon” scenderà in campo sabato 21 settembre con la collaborazione del Servizio Trasfusionale dell’ASL BI e con il supporto di un team di medici volontari allestendo uno stand informativo presso il parco commerciale gli Orsi, dalle ore 10 alle 18. È prevista anche la partecipazione di volontari di AVIS Biella (Associazione Volontari Italiani del Sangue), di AIDO Biella (Associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule) e i clown dottori dell’Organizzazione di Volontariato Naso in Tasca.

In questa occasione sarà possibile diventare un potenziale donatore di cellule staminali ematopoietiche (CSE) e iscriversi in tempo reale a IBMDR (Registro italiano donatori midollo osseo). L’appello alla partecipazione è rivolto alle persone di età compresa tra i 18 e 35 anni, di peso non inferiore ai 50 chili e in condizioni di buona salute.

“MATCH IT NOW!” – COME ACCEDERE: è possibile presentarsi direttamente allo stand il giorno dell’evento. Per coloro che desiderassero ottimizzare i tempi e velocizzare l’iter burocratico è possibile procedere alla prenotazione online, compilando la modulistica, al seguente link: https://www.admopiemonte.org/eventi-admo/

“MATCH IT NOW!” è un evento promosso da Ministero della Salute, Centro Nazionale Trapianti, Centro Nazionale Sangue, Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo (IBMDR), Federazione ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo), Federazione ADoCeS (Associazioni Donatori Cellule Staminali Omopoietiche) e Adisco (Associazione Donatrici Italiane Sangue Cordone Ombelicale), con il patrocinio di Rai per il Sociale. L’iniziativa è finalizzata alla ricerca di nuovi potenziali donatori di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche, per permettere la cura di persone affette da gravi patologie oncoematologiche e salvare così una vita.

COME FUNZIONA: Dopo il colloquio medico finalizzato alla verifica dei criteri di idoneità, si procederà alla tipizzazione tramite campione salivare prelevato in loco. Il campione salivare infatti è utilizzato per la tipizzazione HLA del potenziale donatore: tale indagine è fondamentale per verificare la compatibilità con chi è in attesa di ricevere un trapianto di cellule staminali ematopoietiche.

Come avviene la donazione

La donazione di cellule staminali ematopoietiche avviene esclusivamente sotto rigide procedure a tutela della salute del donatore. Vi sono due modalità di donazione: da sangue periferico o dalle creste iliache del bacino (contrariamente a quanto spesso si crede, il midollo osseo non è il midollo spinale).

Perché diventare donatori

Dal 1990, ADMO lavora per informare la popolazione italiana sulla donazione di midollo osseo, unica possibilità di cura per i pazienti affetti da leucemia e altre patologie del sangue, che necessitano di un trapianto per poter guarire. La donazione, che richiede una compatibilità genetica estremamente rara – solo 1 persona su 100.000 è compatibile con un paziente in attesa di trapianto – è un atto che può fare la differenza tra la vita e la morte.

Nel corso degli anni, molte personalità hanno contribuito alla sensibilizzazione sul tema, condividendo le loro esperienze personali con la donazione o il trapianto di midollo osseo. Tra i nomi più noti troviamo Violante Guidotti Bentivoglio, Beppe Sala, Alessandro Baricco ed Emma Marrone. A livello internazionale, celebrità come Cindy Crawford, Rihanna, Jennifer Lopez e Hugh Jackman sostengono attivamente la causa.