Biella Rugby, primo impegno stagionale. Benettin: “Sensazioni positive”

Prima uscita ufficiale della stagione per la squadra Senior gialloverde che, nel tardo pomeriggio di ieri, ha cercato il confronto con i piemontesi VII Rugby Torino (Serie A). Un vero incontro amichevole con lista gara lunghissima, sono stati convocati tutti gli atleti disponibili per entrambi i club, e cambi liberi. Tre frazioni di gioco: due da trenta minuti e una da venti. 29-20 il risultato finale. Cinque mete per Biella, segnate da: Perez Caffe, Nastaro, Mondin, Vezzoli e Braga e due trasformazioni battute da Loro.

Il commento di coach Alberto Benettin: “Tante sensazioni positive per quanto riguarda la voglia di attaccare che comunque contraddistingue Biella da qualche anno. Ho visto tutti i ragazzi desiderosi di mettersi in mostra con la palla in mano, voglia di correre, di creare situazioni, sono tutti segnali molto positivi. Di negativo ci sono stati troppi calci fischiati contro. Ci eravamo prefissati di stare molto attenti a ridurre al minimo i falli perché storicamente ci hanno sempre complicato le partite. Da migliorare anche la difesa perché in diverse situazioni, Settimo ci ha messi in difficoltà. Sono solo quattro settimane che lavoriamo insieme, un tempo ancora abbastanza ridotto, abbiamo bisogno ancora di qualche settimana per arrivare a girare ai giusti regimi. Da considerare anche che oggi non ho schierato una vera e propria formazione, hanno giocato tutti e molti in ruoli non consueti proprio perché volevamo osservarli in altre dinamiche, alla fine sono molto soddisfatto dei più giovani. Mi hanno colpito moltissimo Francesco Mondin e Elia Castello, hanno performato davvero molto bene”.