Salone Auto, una Lancia va a sbattere contro le transenne di piazza San Carlo: 12 persone ferite FOTO e VIDEO

Momenti di paura nella mattina di oggi, domenica 15 settembre, in piazza San Carlo, dove si sta svolgendo il Salone dell'Auto.

Una Lancia 037 da rally, forze per l'eccessiva velocità o per un errore del suo conducente, ha sbandato paurosamente, finendo contro le transenne dietro alle quali erano assiepate decine di persone.

Dodici persone sono rimaste lievemente contuse, tra cui uno spettatore che ha riportato ferite lacero contuse che hanno richiesto il trasporto in codice giallo all’Ospedale Mauriziano. Ci sono anche due bambini tra le persone ferite nell'incidente: i piccoli di 10 anni sono stati portati in codice verde al Maria Vittoria. Al momento si trovano al Pronto soccorso dove sarebbero state riscontrate solo alcune escoriazioni: insieme a loro è stato portato il padre, anche lui con lievi escoriazioni.

La polizia municipale e sta accertando i fatti e ha avviato gli accertamenti del caso. "L’ennesimo spavento - commenta la consigliera di Forza Italia Federica Scanderebech - in piazza San Carlo, l’ennesima dimostrazione che non è una piazza adatta a manifestazioni con grossa affluenza. Poteva di nuovo succedere una strage, sarà doveroso domani che il sindaco Lo Russo relazioni in merito all’accaduto".

Su quanto accaduto in piazza San Carlo il Sindaco Stefano Lo Russo ha dichiarato: “Siamo profondamente dispiaciuti per l'accaduto ed esprimiamo la nostra solidarietà e vicinanza a tutte le persone coinvolte cui auguriamo una pronta guarigione. I mezzi di soccorso sanitario presenti sono intervenuti prontamente per fornire l'assistenza necessaria, mentre la polizia locale ha avviato le indagini per accertare la dinamica dei fatti e le responsabilità del conducente”.

Anche l'assessore regionale al Bilancio Andrea Tronzano ha commentato i fatti di questa mattina: "Siamo vicini alle persone contuse e dispiaciuti per quanto loro accaduto. È doveroso ringraziare i soccorsi che sono tempestivamente intervenuti. Sappiamo che la polizia locale ha avviato un'indagine per capire le eventuali responsabilità del pilota. Non userei questi fatti per puntare il dito contro l'organizzazione di un evento che dà lustro e forza alla città dell'auto in un momento difficile. Per questo mi sembrano oggettivamente premature le dichiarazioni che ho letto".