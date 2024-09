Auto contro un muro, due sorelle perdono la vita: tragedia in Valle Cervo

Tragico incidente stradale in Valle Cervo. Stando alle prime informazioni raccolte, due donne hanno perso la vita a bordo di un'auto. Sono due sorelle di 88 e 86 anni.

Il mezzo, per cause da accertare, è finito contro il muro di un garage, a lato della Provinciale, in zona Balma, a Campiglia Cervo. A dare l'allarme i residenti della frazione. Sul posto i Carabinieri, assieme ai Vigili del Fuoco e ai sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Presente anche l'elisoccorso. Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, 15 settembre.