Addio a Gianni Gallo, per otto anni Presidente di Confcooperative Piemonte Nord

Il mondo economico e quello sportivo sono in lutto: è mancato nella mattina di oggi, domenica 15 settembre, Gianni Gallo, dal 2016 per otto anni presidente di Confcooperative Piemonte Nord e membro della Giunta Nazionale del Coni.

Gallo era anche appassionato e molto vicino al mondo del basket, tanto che si sarebbe presentato alle elezioni per assumere la guida della Fip regionale. Per chi desidera poter dare un ultimo saluto a Gianni Gallo, il funerale è previsto mercoledì 18, alle ore 9.30, presso la Parrocchia Agnelli via Paolo Sarpi 117 a Torino, che martedì 17, alle ore 17.30, ospiterà anche il rosario. La camera ardente è stata allestita presso la sua abitazione, in via Milano 16 a Torino.

Ter­mi­na­to il liceo scien­ti­fi­co, matri­co­la di un mai con­clu­so DAMS a Bolo­gna, Gian­ni Gal­lo aveva ini­ziato a lavo­ra­re nei “cen­tri d’in­con­tro” del quar­tie­re Mira­fio­ri come socio del­la Cooperativa della Svolta. Una del­le pri­me espe­rien­ze di ani­ma­zio­ne socia­le e cul­tu­ra­le in Ita­lia.Due pas­sio­ni, una per lo sport e l’altra per l’educazione, nate all’in­ter­no degli ora­to­ri sale­sia­ni, sono i moto­ri per l’im­pe­gno nel­l’as­so­cia­zio­ni­smo gio­va­ni­le e nella coo­pe­ra­zio­ne. La Coop Polisport Auxilium è sta­ta per mol­ti anni il luo­go di sin­te­si lavo­ra­ti­va di que­sti due mon­di.

Nel frat­tem­po, sul fron­te asso­cia­ti­vo si chiu­de­va nel 2017 un decen­nio di pre­si­den­za nazio­na­le delle Polisportive Giovanili Salesiane, proseguito il ruo­lo di rap­pre­sen­tan­te del­lo sport “per tut­ti” nella Giun­ta Nazio­na­le del Coni. Nel 2016 è elet­to pre­si­den­te del­l’U­nio­ne Pro­vin­cia­le di Tori­no, oggi Pie­mon­te Nord, di Confcooperative, incarico per il quale vie­ne ricon­fer­ma­to nel 2020 per il secon­do man­da­to.

Vice Pre­si­den­te Vica­rio del­l’U­nio­ne regio­na­le, dal 2014 era uno dei con­si­glie­ri nazio­na­li di Con­f­coo­pe­ra­ti­ve rap­pre­sen­tan­ti il Pie­mon­te. Per Gianni Gallo la cooperazione è "la sintesi dei valori di democrazia, diritto al giusto lavoro ed uguaglianza tra le persone che un papà partigiano e sindacalista ed una mamma, impegnata nei movimenti cattolici, e donna lavoratrice negli anni della guerra mi hanno fatto quotidianamente respirare".