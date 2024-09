A Candelo è stato approvato il progetto esecutivo per l'asfaltatura delle cosiddette strade minori del paese per un importo complessivo di circa 80.600 euro.

Nei prossimi mesi si procederà con i lavori di manutenzione straordinaria delle seguenti strade e porzioni di parcheggi come: via del Carmine, vicolo San Grato, via La Valle, via Regine Dossere, incrocio via cimitero con via Iside Viana, ingresso piazzali di via Sandigliano.