Calcio, la Biellese rimonta con super Artiglia: derby in Promozione e in Prima (foto di Alessandro Bozzonetti e Giuseppe Rasolo per neewsbiella.it)

C’è il pubblico delle grandi occasioni al 53° Fanteria. Luca Prina passeggia nervosamente prima del match, il debutto in casa carica sicuramente, la tribuna chiama a gran voce i suoi beniamini già durante il riscaldamento. L’assessore Moscarola, ormai un habituè dei colori bianconeri, è li a godersi lo spettacolo. Fumogeni colorati e grandi applausi incoraggiano la squadra sia durante la presentazione che nei primi minuti.

Anche quando la squadra va sotto non demordono e sono pronti a incitarla. Un primo tempo in cui la Biellese detta legge e in cui Artiglia è il vero match winner prima raccogliendo un inserimento dalla fascia destra e poi con una serprentina in slalom che capovolge le sorti della partita. Da segnalare nel finale di gara due rigori, uno per parte, che sigillano il punteggio sul 3-2. Il Settimo si arrende e Biella prende la vetta. Siamo solo alla seconda ma va bene così.

In Promozione, invece, è già derby alla 2° giornata, con Città di Cossato e Ceversama a dividersi la posta in palio, con il risultato finale di 1 a 1. Tre punti, invece, per la Fulgor Chiavazzese che archivia con un inappellabile 2-0 la pratica Montanaro. In Prima Categoria, pronto riscatto per Valle Cervo Andorno (3-1 al Borgolavezzaro), Gaglianico (1-0 nella stracittadina con Valdilana Biogliese) e Valle Elvo (cinquina sulla Junior Torrazza).

Secondo pari di fila per la Valle Elvo (2-2 a Crescentino) mentre il Ponderano cade di misura sull'ostico campo della Vischese. Settimana prossima sarà il turno del campionato di Seconda Categoria: in campo per la prima stagionale Lessona, Vigliano e La Cervo.