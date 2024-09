Cavaglià, l'appello: “Tutti a raccolta per rendere il paese un posto più bello” (foto dalla pagina Facebook di Comune di Cavaglià)

Anche tu ami il paese in cui vivi e desideri vederlo pulito? Tutti insieme si può. È l'appello lanciato dalle associazioni di Cavaglià per la giornata di raccolta prevista per domenica 22 settembre presso i giardini di Villa Salino.

L'orario d'inizio è alle 9.30, con pausa pranzo e ripresa delle attività di sistemazione dell'area nel primo pomeriggio fino alle 16. Chi volesse prendere parte è necessario portare un paio di guanti.