Adunata 2025, gli Alpini bergamaschi di Lallio in visita a Borriana

Gli Alpini di Lallio, in provincia di Bergamo, saranno ospiti del gruppo Borriana durante l’Adunata Nazionale del maggio 2025. E in questi giorni, sono stati proprio nel piccolo centro del basso Biellese per un sopralluogo.

All’incontro erano presenti il capogruppo di Borriana Giovanni Guadagnuolo, insieme ad altre penne nero, il sindaco del paese Francesca Guerriero e una delegazione di Lallio.