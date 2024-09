Rialmosso, vandali alla Madonnina, un lettore: "Comunità incredula dinnanzi a tanta cattiveria e inciviltà" FOTO

Buonasera sono di Rialmosso, e passeggiando nella strada comunale che da Rialmosso conduce a Quittengo ho visto quello che vedete nelle foto.

Questo luogo è stato creato da molti anni non da me, ma attualmente me ne occupo io, e ho già sostituito diverse statue nell'andare del tempo sempre rubate o rotte ma mai vandalizzate in questo modo. La comunità tutta della piccola frazione di Rialmosso è incredula dinnanzi a tanta cattiveria e inciviltà.