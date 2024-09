TOR30 - Passage au Malatrà, è iniziato il conto alla rovescia. Al via alle 10 anche 49 biellesi, foto edizione 2023

Ci simo oggi 14 settembre partirà il TOR30 - Passage au Malatrà una gara “corta” se si vuole ma che ma richiede ugualmente preparazione e conoscenza, sia per i dislivelli che gli atleti devono affrontare sia per la quota a cui si svolge. Una corsa tra paesaggi unici di 30 chilometri, ma dagli scorci mozzafiato. E anche in questo caso sono tanti i biellesi che vi prenderanno parte, 49.

La partenza sarà da Saint-Rhémy-En-Bosses, a 1521 metri, nella Valle del Gran San Bernardo, alle ore 10.00, il traguardo a Courmayeur, dove bisogna arrivare entro le ore 18.00 dello stesso giorno. Il tempo massimo per concludere la gara è di 8 ore.

Questi i partecipanti biellesi: Luigi Emanuele, Marco Bazzocchi, Nicholas Belloca, Matteo Bergantin, Federico Bollo, Stefano Bonello, Massimo Bonello, Davide Borello, Susy Bozzalla, Marco Canella, Simona Caneparo, Fiorenzo Canova, Fabio Civra Dano, Federico Coda, Alessandro Coltro, Simone Corsetto, Diego Dalla Dea, Luca Dalmasso, Federico Ferraro Fogno, Cristiano Festa Rovera, Dario Furlanetto, Mouhcine Lahrich, Paolo Magni, Edoardo Mantello, Silvia Marcolin, Vittorio Mazzia, Andrea Mistretta, Franco Mosca Balma, Rebecca Oliva, Lorenza Pagani, Alessia Pagliara, Paolo Perona, Alberto Pezzin, Tommaso Pieri, Daniela Pitaccolo, Fabio Ranaboldo, Massimo Rimoldi, Erika Rivotella, Giuseppe Scagliotti, Gabriele Selva, Vittorio Sola, Antonio Spennacchio, Angelo Tolisano, Edoardo Tonella, Andrea Vaudano, Massimo Zammuner, Bruno Zanacchi, Andrea Zanone e Simone Zorzi.